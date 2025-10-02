Sondrio rifiuti abbandonati illegalmente in via Torelli
La zona non è nuova a episodi di questo tipo, visto che già in passato era avvenuto il conferimento illegale di rifiuti in via Torelli, a Sondrio, sotto i piloni della tangenziale.Nonostante, già nei casi precedenti, i cittadini avessero segnalato questa spiacevole situazione e nonostante le. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
