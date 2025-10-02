Sondaggi politici gli italiani stanno con la Flotilla | il 70% favorevole alla missione a Gaza sì pure dagli elettori di Fdi e Lega
Gli italiani stanno con l’equipaggio della Flotilla. A dimostrarlo sono i sondaggi e, in particolare, una rilevazione dell’Istituto Ixè, secondo cui sette intervistati su dieci sono favorevoli alla missione che è stata fermata dall’ abbordaggio israeliano al largo di Gaza. Non solo gran parte degli italiani è favorevole a questa operazione, ma a sostenerla sono gli elettori di praticamente tutti i partiti. Persino quelli di Fratelli d’Italia e Lega. Complessivamente, si dice favorevole il 70,6% del campione, contrario il 26% e non si esprime il 3,4%. Sondaggi, gli italiani stanno con la Flotilla: favorevoli anche gli elettori di Fdi e Lega. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: sondaggi - politici
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia in discesa fa crollare il centrodestra: chi vincerebbe oggi
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia in calo dell’1,2 per cento
Sondaggi politici, crollo improvviso: il segnale è chiaro. Mentre qualcuno balza in avanti
Sondaggi politici, Fratelli d'Italia sopra il 30%. Pd e M5S crescono Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggi politici: la campagna elettorale per le regionali premia FdI, Pd e M5s - la Repubblica - X Vai su X
Sondaggi politici, gli italiani stanno con la Flotilla: il 70% favorevole alla missione a Gaza - I sondaggi evidenziano che gli italiani stanno con la Flotilla: il 70% favorevole alla missione, parere positivo dagli elettori di Fdi e Lega. Da lanotiziagiornale.it
Sondaggi politici dopo Regionali 2025/ Top FdI, Pd 22%, calo M5s. Flotilla, solo 26% crede in scopi umanitari - Sondaggi politici Only Numbers su Regionali e Gaza: Meloni oltre il 30%, Pd staccato di 8 punti. ilsussidiario.net scrive