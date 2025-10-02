Sondaggi politici gli italiani stanno con la Flotilla | il 70% favorevole alla missione a Gaza sì pure dagli elettori di Fdi e Lega

Gli italiani stanno con l’equipaggio della Flotilla. A dimostrarlo sono i sondaggi e, in particolare, una rilevazione dell’Istituto Ixè, secondo cui sette intervistati su dieci sono favorevoli alla missione che è stata fermata dall’ abbordaggio israeliano al largo di Gaza. Non solo gran parte degli italiani è favorevole a questa operazione, ma a sostenerla sono gli elettori di praticamente tutti i partiti. Persino quelli di Fratelli d’Italia e Lega. Complessivamente, si dice favorevole il 70,6% del campione, contrario il 26% e non si esprime il 3,4%. Sondaggi, gli italiani stanno con la Flotilla: favorevoli anche gli elettori di Fdi e Lega. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

