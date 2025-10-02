Sondaggi Mannheimer | FdI sfonda il muro del 30% 9 punti di vantaggio sul Pd

Mentre in giro per il mondo si combatte, soprattutto in Medio Oriente e in Ucraina, in casa nostra è periodo di elezioni regionali, con le Marche già riconquistate dalla destra di Acquaroli. In questo momento, agli italiani interessa sapere anche chi comanda davvero in casa loro. I sondaggi dicono chiaramente chi ha il vento in poppa: Fratelli d’Italia resta saldo in testa, e Giorgia Meloni può sorridere. Il suo partito, come sottolinea su Italia Oggi Renato Mannheimer, sfonda il muro del 30% (30,2% per SWG, 30% per Youtrend ), e migliora perfino rispetto alle Europee e alle Politiche del 2022. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

