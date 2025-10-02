Solofra 48enne arrestato dopo aver aggredito i Carabinieri durante un controllo
Solofra. L’uomo aveva minacciato di compiere gesti estremi sul raccordo autostradale. Nel pomeriggio di ieri a Solofra (Avellino), i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia locale hanno arrestato un 48enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante un servizio di perlustrazione, i militari hanno fermato un’autovettura per un controllo. Fin dai primi istanti, l’automobilista ha mostrato atteggiamenti aggressivi, insultando e minacciando i Carabinieri. L’uomo ha persino dichiarato l’intenzione di recarsi sul raccordo autostradale per mettere in pericolo la vita degli automobilisti in transito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
