Sollevamento pesi Ri Song Gum conquista il primo titolo dei Mondiali 2025 nei -48 kg

Va in archivio con il successo di Ri Song Gum l’unica “finale” prevista nella giornata d’apertura dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Førde (in Norvegia). Il primo titolo della rassegna iridata va dunque alla Corea del Nord, che ha dominato la scena nella categoria femminile dei 48 kg. Ri Song Gum ha rispettato il pronostico della vigilia, bissando la vittoria ottenuta un anno fa nei 49 kg ai Mondiali di Manama e mettendo la firma sul primo record del mondo ufficiale della nuova categoria con 213 kg di totale (lo standard fissato dall’IWF era 210 kg). 🔗 Leggi su Oasport.it
