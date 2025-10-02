Solidarietà alla Flotilla studenti occupano l' Università | Non possiamo restare spettatori mentre si consuma un’aggressione contro volontari e civili

Gli studenti e le studentesse dell’Udu Messina e del Coordinamento Messina Palestina, oggi alle ore 9 hanno occupato l’Aula Mostre del Dipartimento DICAM – Università degli Studi di Messina (Unime) “come gesto di forte solidarietà verso la Global Sumud Flotilla, abbordata ieri sera in acque. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

