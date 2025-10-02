Solidarietà alla Flotilla studenti occupano l' Università | Non possiamo restare spettatori mentre si consuma un’aggressione contro volontari e civili

Gli studenti e le studentesse dell’Udu Messina e del Coordinamento Messina Palestina, oggi alle ore 9 hanno occupato l’Aula Mostre del Dipartimento DICAM – Università degli Studi di Messina (Unime) “come gesto di forte solidarietà verso la Global Sumud Flotilla, abbordata ieri sera in acque. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: solidariet - flotilla

CORTEO PRO-PAL E IN SOLIDARIETÀ ALLA FLOTILLA ATTRAVERSA IL CENTRO DELLA SPEZIA Si è mosso da Piazza Chiodo alla notizia che forze di Israele hanno abbordato le imbarcazioni della Flotilla Leggi qui: https://m.gazzettadellaspezia.com/new - facebook.com Vai su Facebook

"Continuiamo a mobilitarci in tutta Italia in solidarietà con gli attivisti della #GlobalSumudFlotilla e al fianco del popolo palestinese. Il 3 ottobre per lo sciopero generale e il 4 manifestazione nazionale a Roma". @CollotMarta - X Vai su X

Manifestazioni per la Flotilla, mobilitazioni in tutto il Veneto - Associazioni e centri sociali si preparano alle proteste di domani. Segnala rainews.it

Flotilla, 22 italiani fermati da Israele: c’è anche il senatore Croatti (M5s). Studenti e sindacati infiammano le piazze - Quando s’è capito che Israele sarebbe andato all’attacco di alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, in Italia si è levato un moto di indignazione. Scrive giustizianews24.it