Solidarietà alla Flotilla | presidio davanti alla Prefettura di Avellino
Tempo di lettura: 2 minuti Avellino si unisce alle mobilitazioni nazionali in sostegno della Global Sumid Flotilla, impegnata a portare aiuti umanitari verso Gaza. Nella serata di ieri decine di persone si sono radunate davanti alla Prefettura, lungo Corso Vittorio Emanuele, per manifestare solidarietà agli equipaggi e chiedere che la missione possa proseguire senza interferenze. La mobilitazione irpina si inserisce nei tre giorni di iniziative annunciati a livello nazionale, ma già nella serata di ieri numerose città italiane hanno visto cortei e sit-in spontanei. La notizia che la Flotilla stava per essere intercettata da navi militari israeliane ha acceso la protesta: a Napoli un gruppo di studenti ha bloccato la stazione centrale, mentre ad Avellino il presidio ha occupato il centro cittadino, con cori e striscioni davanti al palazzo del Governo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: solidariet - flotilla
