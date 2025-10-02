Solidarietà al popolo di Gaza Il documento spacca la minoranza

Ilrestodelcarlino.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il documento sulla "solidarietà alla popolazione civile di Gaza", nel consiglio comunale di martedì sera a Codigoro ha spaccato l’opposizione di centro destra portando il capogruppo Dario Gabbani ad uscire dall’aula prima del voto, mentre i due colleghi Elisa Piffanelli e Christian Bazzanini hanno votato a favore assieme alla maggioranza. Il documento, illustrato dal consigliere Tiziano Chiarabelli, ha suscitato una serie di interventi con richieste sostanziali di modifica dai componenti della minoranza, sia di Gabbari che della Piffanelli, ottenendo sempre controproposte dai banchi della maggioranza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

solidariet224 al popolo di gaza il documento spacca la minoranza

© Ilrestodelcarlino.it - "Solidarietà al popolo di Gaza". Il documento spacca la minoranza

In questa notizia si parla di: solidariet - popolo

Gaza, Montanari: "C'è l'intenzione di eliminare un popolo, è un genocidio anche italiano" - Tomaso Montanari a In Onda: "A Gaza sta accadendo un genocidio, c'è l'intenzione dichiarata del governo di Netanyahu di voler eliminare un popolo. Secondo la7.it

Un sardo a Gaza con la Global Sumud Flotilla: «Con il popolo palestinese oppresso, contro il genocidio» - Partiremo per Tunisi e ci incontreremo con la flotta tunisina e la flotta spagnola per unirci al popolo ... unionesarda.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Solidariet224 Popolo Gaza Documento