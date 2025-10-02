Il documento sulla "solidarietà alla popolazione civile di Gaza", nel consiglio comunale di martedì sera a Codigoro ha spaccato l’opposizione di centro destra portando il capogruppo Dario Gabbani ad uscire dall’aula prima del voto, mentre i due colleghi Elisa Piffanelli e Christian Bazzanini hanno votato a favore assieme alla maggioranza. Il documento, illustrato dal consigliere Tiziano Chiarabelli, ha suscitato una serie di interventi con richieste sostanziali di modifica dai componenti della minoranza, sia di Gabbari che della Piffanelli, ottenendo sempre controproposte dai banchi della maggioranza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Solidarietà al popolo di Gaza". Il documento spacca la minoranza