Sofia D' Elia talento pugliese nel cast del film Tre ciotole tratto dal romanzo di Michela Murgia

Sofia D'Elia, attrice italiana dalle radici pugliesi, tra talento e stile personale, al fianco di grandi interpreti del cinema europeo, nel nuovo film di Isabel Coixet "Tre Ciotole", con Alba Rohrwacher ed Elio Germano, al cinema dal 9 ottobre.È in arrivo al cinema il 9 ottobre Tre Ciotole, il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: sofia - elia

Tutta la società si unisce a fare i complimenti a Sofia, Emma, Elia e Oscar che dopo un percorso in Neroverde approdano a nuove esperienze in società professionistiche. Vi auguriamo il meglio, tifiamo per voi #pgsconcordia #neroverdi #oratoriodonbo - facebook.com Vai su Facebook

Una pugliese nel cast di "Tre ciotole" dal 9 in sala - C'è anche Sofia D'Elia, giovane attrice originaria di Canosa nel nuovo film di Isabel Coixet, Tre Ciotole, presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival e in ... Scrive msn.com

Chi è Sofia D’Elia, attrice che interpreta la giovane Alda Merini in Folle d’amore/ “Fragile come lo era lei” - Chi è Sofia D'Elia, estremamente legata al personaggio di Alda Merini, che interpreta da giovane nel film Folle d'amore: "Io ero fragile come lo era lei" Sofia D’Elia, è ‘la giovane’ Alda Merini: ... ilsussidiario.net scrive