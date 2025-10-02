Società pubbliche nulle le assunzioni senza procedura selettiva anche se fanno capo agli stessi enti pubblici

Messinatoday.it | 2 ott 2025

Il Tribunale di Messina, in sede di merito, accogliendo la tesi dell'avvocato Santi Delia a difesa di una Società pubblica, ha statuito l'illegittimità della scelta di attuare procedure di mobilità tra società partecipate facenti parte dello stesso circuito in quanto a socio unico del medesimo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

