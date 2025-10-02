Società civile europea sotto attacco | preoccupano le strategie per delegittimarla

di Milos Skakal, della redazione ASviS, presieduta da Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS l’11 settembre 2025 La società civile europea è nel mirino di una campagna di odio e delegittimazione che ha l’obiettivo di restringere gli spazi democratici di espressione e di organizzazione politica. E l’attacco è portato avanti soprattutto da movimenti e partiti di estrema destra, che in molti Paesi sono al potere o hanno comunque guadagnato forte consenso negli ultimi anni. La principale strategia dell’estremismo di destra, sia istituzionale che non, e di promuovere una visione dicotomica della società, che sarebbe divisa in una presunta battaglia tra gli europei “nativi” e gli “stranieri”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it