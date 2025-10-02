Social sotto accusa prima class action in Italia dei genitori contro Meta e TikTok | Moige sfida i giganti del web in tribunale per proteggere minori da algoritmi manipolativi dipendenza e iscrizione illegale degli under 14
Il Movimento Italiano Genitori (Moige), affiancato dallo studio legale Ambrosio & Commodo e un gruppo di genitori, ha promosso la prima class action inibitoria in Italia contro Meta (proprietaria di Facebook e Instagram) e TikTok, con l’obiettivo di proteggere bambini e adolescenti dagli effetti ritenuti dannosi delle principali piattaforme social. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
