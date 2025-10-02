Social Freezing in provincia di Foggia | 15 domande ammesse al finanziamento per il congelamento degli ovociti
Sono 15 le domande ammesse al contributo Social Freezing, per la preservazione della fertilità a fini sociali. Asl Foggia, con delibera 1622 del 23 settembre scorso, ha approvato la graduatoria relativa all’avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (Burp) il 3 giugno 2025 e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
social - freezing
