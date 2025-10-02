Sneakers rasoterra o con la super zeppa? Questo è il dilemma E la risposta è tutta una questione generazionale

Vanityfair.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre ai piedi delle Millennial e Gen X spopolano sneakers super flat, quelle con la zeppa must dei primi anni Duemila sono tornate conquistando i cuori delle più giovani Gen Alpha e Zeta. La verità è che le over 30 non hanno (forse) più l'età per amarle?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

