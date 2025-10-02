Smartphone in bagno | l’abitudine diffusa che mette a rischio la tua salute

Quante volte controlli i messaggi, scorri i social media o leggi le notizie sullo smartphone in bagno? Se sei come la maggior parte delle persone, probabilmente lo fai regolarmente. Quello che potresti non sapere è che questa abitudine, apparentemente innocua, nasconde insidie concrete per la tua salute. Una ricerca recente getta nuova luce sui pericoli dello “smartphone da water”, rivelando connessioni preoccupanti con problemi come le emorroidi e non solo. Igiene smartphone: una verità scioccante, è come un bagno pubblico. Lo studio che rivela la verità scomoda sullo smartphone in bagno. In uno studio condotto presso il Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston e pubblicato all’inizio di questo mese, i ricercatori hanno intervistato 125 pazienti sottoposti a colonscopia sulle loro abitudini igieniche. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

