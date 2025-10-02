Smarrito gattino a Montemiletto | aiutateci a trovarlo

Avellinotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montemiletto si cerca MickyScar, un gattino scomparso da Via Antonio Musto lo scorso 28 settembre.Il gattino, chiamato Micky (registrato con microchip) ma soprannominato Scar dai suoi adottanti, è stato salvato circa un mese fa dalla strada, dopo essere rimasto intrappolato nel motore di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: smarrito - gattino

