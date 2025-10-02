Slow Horses storia vera | Slough House esiste davvero?

La serie tv Slow Horses Apple TV+ ha fatto chiedere agli spettatori se Slough House sia una vera filiale dell’MI5. Il thriller di spionaggio britannico è basato sulla serie di romanzi bestseller Slough House di Mick Herron. Come il materiale originale, la serie è incentrata su Slough House, il purgatorio amministrativo per gli agenti dell’MI5 che hanno commesso errori che hanno posto fine alla loro carriera. Sebbene questi “ slow horses ” siano relegati a lavori pesanti, vengono coinvolti in casi di alto profilo, grazie in gran parte al rude ma incisivo agente veterano dell’MI5 Jackson Lamb ( Gary Oldman ), che guida il team di Slough House composto da disadattati ben intenzionati. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

