Slow Horses storia vera | Slough House esiste davvero?

Cinefilos.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La serie tv Slow Horses   Apple TV+ ha fatto chiedere agli spettatori se Slough House sia una vera filiale dell’MI5. Il thriller di spionaggio britannico è basato sulla serie di romanzi bestseller Slough House di Mick Herron. Come il materiale originale, la serie è incentrata su Slough House, il purgatorio amministrativo per gli agenti dell’MI5 che hanno commesso errori che hanno posto fine alla loro carriera. Sebbene questi “ slow horses ” siano relegati a lavori pesanti, vengono coinvolti in casi di alto profilo, grazie in gran parte al rude ma incisivo agente veterano dell’MI5 Jackson Lamb ( Gary Oldman ), che guida il team di Slough House composto da disadattati ben intenzionati. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: slow - horses

Slow horses: guida ai personaggi e attori della serie spionistica di Apple TV

Slow horses: svelata la nuova serie apple tv con le prime immagini

Slow horses perde il showrunner storico mentre termina la produzione della quinta stagione

slow horses storia veraSlow Horses – stagione 5: recensione della serie Apple TV+ - La recensione di Slow Horses 5, una stagione meno efficace rispetto al solito, con personaggi più maturi e colpi di scena tardivi. Segnala cinematographe.it

slow horses storia veraSlow Horses: a che ora esce la quinta stagione e quanti episodi ci sono? - Scopri a che ora esce la quinta stagione dell'acclamata serie spy thriller Slow Horses e quanti episodi ci sono. Scrive cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: Slow Horses Storia Vera