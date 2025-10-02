Slow Horses – Stagione 5 episodio 2 recap | Roddy Ho è in guai seri e altre 9 rivelazioni

La quinta stagione di Slow Horses sta prendendo piede con il secondo episodio, in cui Roddy Ho si ritrova in un mare di guai. La popolare serie su Apple TV+ torna per la sua quinta stagione, immergendosi negli eventi di London Rules, il quinto libro della serie di romanzi Slough House dello scrittore Mick Herron. Dopo che l’episodio di apertura della stagione è iniziato con una campagna elettorale per la carica di sindaco e un brutale massacro, più tardi nello stesso giorno le cose si complicano ulteriormente per il team di Slough House, che deve affrontare tentativi di omicidio e labili collegamenti con crimini violenti che potrebbero significare la fine per gli sfavoriti dell’MI5. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

