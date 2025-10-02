la rappresentazione dell’mi5 in slow horses: realtà o finzione?. La serie televisiva Slow Horses, trasmessa su Apple TV+, ha suscitato molte domande tra gli spettatori riguardo alla veridicità delle ambientazioni e delle strutture dell’ MI5. Basata sulla serie di romanzi bestseller di Mick Herron, la produzione si concentra su Slough House, un luogo che sembra essere il purgatorio amministrativo per gli agenti dell’intelligence britannica che hanno commesso errori gravi. Questa rappresentazione si discosta dalla realtà operativa dell’ agenzia di controspionaggio inglese. slough house: un’invenzione narrativa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Slough house: esiste davvero la vera storia di slow horses?