SLA la scoperta che cambia tutto | è il sistema immunitario ad attaccare forse i nostri neuroni

La Sclerosi Laterale Amiotrofica, meglio conosciuta come SLA, è una malattia neurodegenerativa che porta alla progressiva perdita dei motoneuroni e alla paralisi. Per decenni, le cause precise di questa patologia devastante sono rimaste avvolte nel mistero, lasciando pazienti e ricercatori senza risposte definitive. Oggi, però, un nuovo studio internazionale pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature potrebbe aver individuato un tassello fondamentale del puzzle: una risposta autoimmune contro una proteina essenziale per i neuroni. La ricerca, coordinata tra gli altri da Alessandro Sette del La Jolla Institute for Immunology di San Diego, in California, ha identificato per la prima volta un meccanismo autoimmune specifico che coinvolge la proteina C9orf72. 🔗 Leggi su Cultweb.it

