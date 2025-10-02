Sky Sport nuovo accordo pluriennale per la Nba

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un canale del basket, partite in diretta e in differita e copertura per servizi e trasmissioni dedicate: è l'offerta disponibile su Sky Sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sky sport nuovo accordo pluriennale per la nba

© Gazzetta.it - Sky Sport, nuovo accordo pluriennale per la Nba

In questa notizia si parla di: sport - nuovo

Geronimo La Russa è il nuovo presidente Aci e Aci Sport

Un nuovo ingresso nello staff. SG Sport Arese, il progetto giovani coinvolge Bovi: "Diamo ai ragazzi il miglior percorso educativo e tecnico»

L'Asd Macerata inaugura la nuova casa: ecco il nuovo 'Sant'Andrea Sport Village'

sky sport nuovo accordoNBA al via: la nuova stagione è su Sky Sport Basket - Sky acquisisce nuovi diritti per trasmettere l'NBA in Italia: è stato raggiunto un accordo pluriennale che, a partire da ottobre, porterà il grande basket americano su Sky e in streaming su NOW nel Pa ... Riporta sport.sky.it

sky sport nuovo accordoTutti i dettagli del nuovo accordo pluriennale tra NBA e Sky Sport - Sky acquisisce nuovi diritti per trasmettere l'NBA in Italia: è stato raggiunto un accordo ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sky Sport Nuovo Accordo