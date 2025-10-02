Sky acquisisce nuovi diritti NBA in Italia | accordo pluriennale per il basket USA

Dal 21 ottobre sul nuovo canale Sky Sport Basket e in streaming su NOW le grandi sfide NBA: stagione regolare, Christmas Day, All-Star Game, Playoff e Finals. La Casa dello Sport diventa la Casa del Basket. Sky acquisisce nuovi diritti per trasmettere l’ NBA in Italia: è stato raggiunto un accordo pluriennale che, a partire da ottobre, porterà il grande basket americano su Sky e in streaming su NOW nel Paese. Il campionato professionistico statunitense completa una ricca offerta che rende la Casa dello Sport di Sky ancora più la Casa del Basket, con lo spettacolo in arrivo da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Sportface.it