Sky acquisisce nuovi diritti NBA in Italia | accordo pluriennale per il basket USA

Dal 21 ottobre sul nuovo canale Sky Sport Basket e in streaming su NOW le grandi sfide NBA: stagione regolare, Christmas Day, All-Star Game, Playoff e Finals. La Casa dello Sport diventa la Casa del Basket. Sky  acquisisce nuovi diritti per trasmettere l’ NBA  in Italia: è stato raggiunto un  accordo pluriennale  che, a partire da ottobre, porterà il grande basket americano  su Sky e  in streaming su NOW  nel Paese. Il campionato professionistico statunitense completa una ricca offerta che rende la  Casa dello Sport  di Sky ancora più la  Casa del Basket, con lo spettacolo in arrivo da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Sportface.it

