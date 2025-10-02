Skoro | Contesto Cairo il presidente in 20 anni cosa ha fatto? Mai una gioia Meglio lottare per la salvezza che questa tristezza La Juve ha problemi Tudor è come Juric un allenatore normale

Calcionews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Skoro sulla situazione in casa Toro e sulla contestazione nei confronti di Urbano Cairo Sono passati 37 anni da quando i tifosi del Toro gli dedicavano dagli spalti del vecchio Comunale un coro d’incitamento: «Haris Škoro, facci un gol, tiraci una bomba, facci un gol!». E lui spesso esaudiva i desideri del popolo granata. Haris . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

skoro contesto cairo il presidente in 20 anni cosa ha fatto mai una gioia meglio lottare per la salvezza che questa tristezza la juve ha problemi tudor 232 come juric un allenatore normale

© Calcionews24.com - Skoro: «Contesto Cairo, il presidente in 20 anni cosa ha fatto? Mai una gioia. Meglio lottare per la salvezza che questa tristezza. La Juve ha problemi, Tudor è come Juric, un allenatore normale»

In questa notizia si parla di: skoro - contesto

skoro contesto cairo presidenteSkoro: "Gestione Cairo una pena. Vent'anni al Toro, una generazione di nulla" - Haris Škoro, ex attaccante del Torino, parla a Tuttosport della gestione Cairo e di quanto lo abbiano deluso i risultati granata: "Una pena. Scrive tuttomercatoweb.com

Torino, contestato il presidente granata Urbano Cairo: 5mila in corteo - A poche ore dalla sfida contro l'Atalanta, i tifosi del Torino sono tornati a contestare il presidente Urbano Cairo. Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Skoro Contesto Cairo Presidente