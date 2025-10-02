Sità su Gabbia | Un vero leader La sua crescita è evidente

Pianetamilan.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Sità, che è un tattico, ha parlato di Matteo Gabbia sul canale YouTube di 'Milan Vibes'. Le sue parole sul numero 46 rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

sit224 su gabbia un vero leader la sua crescita 232 evidente

© Pianetamilan.it - Sità su Gabbia: “Un vero leader. La sua crescita è evidente”

In questa notizia si parla di: gabbia - vero

Sità su Gabbia: "Matura partita dopo partita. Un vero leader, mi è piaciuto tantissimo" - Francesco Sità, tattico con un passato da collaboratore tecnico nel Milan anche a livello di settore giovanile, è intervenuto ... Da milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Sit224 Gabbia Vero Leader