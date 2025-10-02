Sit-in per Adelio Bocci | Brindisi chiede giustizia e libertà per il bambino trattenuto in Kazakistan
BRINDISI – Questa mattina, giovedì 2 ottobre 2025, Piazza Santa Teresa si è trasformata in un luogo speranza, decine di cittadini, associazioni e istituzioni si sono riuniti per sostenere la famiglia Bocci e per chiedere giustizia e libertà per Adelio, un bambino di Brindisi nato nel 2013 e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
