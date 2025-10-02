Sit-in per Adelio Bocci | Brindisi chiede giustizia e libertà per il bambino trattenuto in Kazakistan

Brindisireport.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI – Questa mattina, giovedì 2 ottobre 2025, Piazza Santa Teresa si è trasformata in un luogo speranza, decine di cittadini, associazioni e istituzioni si sono riuniti per sostenere la famiglia Bocci e per chiedere giustizia e libertà per Adelio, un bambino di Brindisi nato nel 2013 e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: adelio - bocci

Sit-in per Adelio Bocci: Brindisi chiede giustizia e libertà per il bambino trattenuto in Kazakistan - Questa mattina in Piazza Santa Teresa, familiari, cittadini e istituzioni si sono ritrovati per dare voce ad Adelio Bocci, un bambino di Brindisi lontano da casa da dieci anni. Come scrive brindisireport.it

Brindisi si mobilita per il piccolo Adelio Bocci: giovedì 2 ottobre sit-in in Piazza Santa Teresa - BRINDISI – Una città intera pronta a unirsi in un abbraccio simbolico per chiedere giustizia e verità. Da brindisisera.it

Cerca Video su questo argomento: Sit Adelio Bocci Brindisi