Sis no all’ampliamento Il Comune boccia il piano

Ilrestodelcarlino.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sis, arriva un secco "no" alla richiesta di ampliamento per lo stabilimento di Idice. Martedì sera in consiglio comunale si è svolta la tanto attesa votazione sul progetto della Società italiana sementi. Così si è espressa la sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati: "Si tratta di una proposta seria, ma non possiamo ignorare la fragilità di quel territorio". L’ampliamento della Sis, la Società italiana sementi, dunque, non si farà. Questa è la decisione scaturita dal dibattito di due giorni fa, il consiglio di San Lazzaro si è espresso sul progetto di espansione dello stabilimento di via Mirandola, a Idice, dove si producono sementi senza l’utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti chimici, accogliendo il parere contrario della Città Metropolitana, che comporterà la negativa conclusione della Conferenza dei servizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sis no all8217ampliamento il comune boccia il piano

© Ilrestodelcarlino.it - "Sis, no all’ampliamento". Il Comune boccia il piano

In questa notizia si parla di: ampliamento - comune

"Meglio tardi che mai", via libera dal comune di Francavilla alla variante per l'ampliamento di un'azienda dolciaria

Filobus, il progetto di ampliamento copia Ferrara: bufera sul Comune di Lecce per il refuso nel dossier al Ministero

Via libera dal Comune all'ampliamento dell'immaginario scientifico

sis no all8217ampliamento comune"Sis, no all’ampliamento". Il Comune boccia il piano - La sindaca: "Progetto davvero serio, ma il territorio di Idice è troppo fragile". msn.com scrive

sis no all8217ampliamento comuneS.LAZZARO DI S. (BO): Sis, No alla richiesta di ampliamento per lo stabilimento di Idice - Ieri sera, martedì 30 settembre, il Consiglio comunale di San Lazzaro si è espresso sul progetto di espansione dello stabilimento di ... Da renonews.it

Cerca Video su questo argomento: Sis No All8217ampliamento Comune