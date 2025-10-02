Sis no all’ampliamento Il Comune boccia il piano

Sis, arriva un secco "no" alla richiesta di ampliamento per lo stabilimento di Idice. Martedì sera in consiglio comunale si è svolta la tanto attesa votazione sul progetto della Società italiana sementi. Così si è espressa la sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati: "Si tratta di una proposta seria, ma non possiamo ignorare la fragilità di quel territorio". L’ampliamento della Sis, la Società italiana sementi, dunque, non si farà. Questa è la decisione scaturita dal dibattito di due giorni fa, il consiglio di San Lazzaro si è espresso sul progetto di espansione dello stabilimento di via Mirandola, a Idice, dove si producono sementi senza l’utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti chimici, accogliendo il parere contrario della Città Metropolitana, che comporterà la negativa conclusione della Conferenza dei servizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

