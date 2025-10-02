Sinner scopre la statua realizzata in suo onore a Shanghai ma non gli somiglia | la sua reazione

Sorpresa per Jannik Sinner a Shanghai: una statua di terracotta in suo onore prima dell’esordio al Masters 1000. La somiglianza però lascia a desiderare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

CAMPIONE A PECHINO! Jannik Sinner vince per la seconda volta il torneo ATP 500 di Pechino, battendo in finale l'americano Learner Tien e conquistando così il suo 21esimo titolo in carriera. CONGRATULAZIONI, JANNIK! : Tennis TV #ChinaO - facebook.com Vai su Facebook

Sinner come Ronaldo, ma la sua statua è di terracotta. E il motivo è... Djokovic - Dopo aver vinto l'Atp 500 di Pechino battendo Learner Tien in finale, Jannik Sinner è arrivato a Shanghai, sede del penultimo Masters 1000 della stagione, dove ha ricevuto un'accoglienza particolare. Secondo tuttosport.com