Sinner | Non sono l’unico che sta cambiando gioco Poi risponde ad Alcaraz sul calendario | La penso in modo diverso

Per Jannik Sinner non c’è tempo per riposarsi. L’azzurro ha trionfato a Pechino, in finale contro Tien, ma è subito partito per Shanghai, dove parteciperà al Masters 1000 – il penultimo della stagione – che è già iniziato ieri, mercoledì 1 ottobre. Sinner ha intanto ottenuto una deroga dall’organizzazione cinese che gli ha concesso un giorno in più di riposo: l’esordio inizialmente previsto per venerdì 3 ottobre è stato posticipato a sabato 4, contro il tedesco Daniel Altmaier. Appena arrivato, l’italiano ha subito partecipato al media day in programma oggi, giovedì 2 ottobre. Una conferenza stampa in cui Sinner ha parlato soprattutto dei cambiamenti che sta apportando al suo gioco, come aveva dichiarato dopo gli Us Open e come confermano le ultime partite giocate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

