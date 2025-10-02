Sinner | Non penso alle statistiche durante la partita Si gioca troppo? Se vuoi giocare giochi; sennò ti prendi una pausa

Reduce dal trionfo all’ Atp 500 di Pechino, Jannik Sinner è già volato a Shanghai per disputare il penultimo Masters 1000 stagionale, dove ai nastri di partenza si presenta vestendo i panni del campione in carica del torneo. Alla vigilia del debutto, il 24enne altoatesino è intervenuto in conferenza stampa per parlare del suo momento soffermandosi anche su recente passato e prossimo futuro. Le parole di Jannik Sinner. «È bello essere di nuovo qui», ha esordito l’azzurro. «Shanghai è un torneo speciale, l’ultimo appuntamento asiatico dell’anno, e sono felice di giocare davanti ai tifosi di questa città. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner: «Non penso alle statistiche durante la partita. Si gioca troppo? Se vuoi giocare, giochi; sennò ti prendi una pausa»

