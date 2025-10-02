Sinner la versione 2.0 può tornare numero 1

di Massimo Selleri Jannik Sinner vince il China Open strapazzando il ventenne statunitense Learner Tien con un doppio 6-2. Il numero 2 al mondo guadagna così 170 punti nel ranking Atp avvicinandosi a Carlos Alcaraz che in questo momento occupa la cima di questa classifica. Adesso tra i due ci sono 590 punti di differenza con lo spagnolo che ha già dichiarato di non partecipare al Master 1000 di Shanghai e, quindi, perderà i 200 punti conquistati l’anno scorso. Calcolatrice alla mano se l’azzurro vince questo torneo non perde nulla dato che anche nel 2024 si aggiudicò il trofeo messo in palio nella capitale economica della Cina, ma a quel punto lo svantaggio si ridurrebbe a 390 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

