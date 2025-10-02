Sinner in finale a Pechino ecco come può tornare di nuovo primo in classifica

Jannik Sinner torna protagonista a Pechino: la finale può ridurre il gap da Alcaraz e riaprire la corsa al numero uno. La rincorsa di Jannik Sinner al primo posto mondiale passa ancora una volta dalla Cina, in una settimana che ha già offerto emozioni e colpi di scena. Dopo il successo in semifinale, l’azzurro è pronto a giocarsi il titolo nell’ Atp 500 di Pechino, con la possibilità di accorciare il distacco da Carlos Alcaraz. , credits ansa, ( Notizie.com ) L’avversario in finale sarà l’americano Tien, rivelazione del torneo e autore di un’impresa contro Medvedev. 🔗 Leggi su Notizie.com

