Sinner e Alcaraz

Io sono italiano e dunque, da italiano, tifo per Jannik Sinner e mi viene spontaneo farlo in questa continua e avvincente sfida tennistica contro Carlos Alcaraz. Però, se dovessero mettermi davanti a una loro partita senza che io sappia chi sono i due atleti, mi convincerei subito che il mio connazionale è Alcaraz e tiferei . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net