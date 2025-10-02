Sinner diventa una statua-guerriero! Il regalo dei cinesi divide il web

Omaggio speciale a Shanghai per Jannik Sinner: gli organizzatori del torneo hanno svelato una statua in terracotta in stile guerriero cinese, dedicata al campione in carica. Il regalo ricorda l’Esercito di Terracotta appartiene al primo imperatore della Cina unificata, Qin Shi Huang rinvenuto negli anni '70 nella città di Xi’an. Sui social non tutti sono convinti: c’è chi apprezza l’omaggio e chi invece la paragona alla statua mal riuscita di Cristiano Ronaldo. (ig: @rolexshmasters). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

