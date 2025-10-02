Sinner di… terracotta Shanghai omaggia Jannik con una statua

Periodicodaily.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jannik Sinner a Shanghai diventa. di terracotta. Appena arrivato in città per giocare il Masters 1000 cinese, con il debutto previsto per sabato 4 ottobre nel secondo turno contro il tedesco Daniel Altmaier, il tennista azzurro ha ricevuto un omaggio particolare e, sicuramente, unico nel suo genere. L'organizzazione gli ha voluto infatti dedicare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sinner - terracotta

Shanghai, Sinner diventa un "guerriero di terracotta"

ATP Shanghai 2025, una statua di terracotta celebra Jannik Sinner

sinner di8230 terracotta shanghaiSinner di… terracotta, Shanghai omaggia Jannik con una statua - Appena arrivato in città per giocare il Masters 1000 cinese, con il debutto previsto per sabato 4 ottobre nel secondo turno contro il ted ... Si legge su pianetagenoa1893.net

sinner di8230 terracotta shanghaiSinner come Cristiano Ronaldo: Jannik diventa statua a Shanghai ma il risultato è disastroso, la reazione - Ma non c'è somiglianza e scatta il confronto col busto horror di Cristiano Ronaldo. Lo riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Di8230 Terracotta Shanghai