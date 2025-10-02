Sinner a Shanghai | Sto cambiando ma cambiano tutti Calendario troppo fitto? Possiamo scegliere

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il trionfo a Pechino, Jannik torna in campo per difendere il titolo e apre la corsa al secondo turno contro Altmaier. “Qui le condizioni sono diverse, più calde e umide. Vedremo come reagirò”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sinner a shanghai sto cambiando ma cambiano tutti calendario troppo fitto possiamo scegliere

© Gazzetta.it - Sinner a Shanghai: “Sto cambiando ma cambiano tutti. Calendario troppo fitto? Possiamo scegliere...”

In questa notizia si parla di: sinner - shanghai

Tabellone ATP Shanghai 2025: Sinner dalla parte di Djokovic e Fritz, Musetti nello spicchio di Alcaraz

Definito il tabellone di Jannik Sinner a Shanghai: gli avversari turno per turno, Alcaraz attende in finale

ATP Shanghai 2025, il sorteggio del tabellone: Sinner può sfidare Djokovic e Fritz. Musetti con Alcaraz

sinner shanghai sto cambiandoSinner a Shanghai: “Sto cambiando ma cambiano tutti. Calendario troppo fitto? Possiamo scegliere...” - Riparte a Shanghai Sinner, dopo il trionfo di Pechino e qualche problema fisico in semifinale con de Minaur, Jannik aprirà con Altmaier la difesa del titolo Masters 1000 conquistato un anno fa. msn.com scrive

Shanghai, cambia il programma di Sinner: la deroga concessa dal torneo. Jannik spegne le polemiche sul calendario - Masters 1000 Shanghai, cambia il programma di Sinner: gli organizzatori gli concedono una deroga e un giorno in più di riposo prima del match con Altmaier ... Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Shanghai Sto Cambiando