Sinner a Shanghai | Sto cambiando ma cambiano tutti Calendario troppo fitto? Possiamo scegliere
Dopo il trionfo a Pechino, Jannik torna in campo per difendere il titolo e apre la corsa al secondo turno contro Altmaier. “Qui le condizioni sono diverse, più calde e umide. Vedremo come reagirò”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
MASTERS 1000 SHANGHAI 2025 Dal Primo al 12 Ottobre Gli organizzatori hanno messo a disposizione un Jet privato per prelevare SINNER e TIEN a PECHINO// COMPETIZIONE questa di SHANGHAI che potenzialmente RIAPRE la corsa al "TRONO" per il
Riparte a Shanghai Sinner, dopo il trionfo di Pechino e qualche problema fisico in semifinale con de Minaur, Jannik aprirà con Altmaier la difesa del titolo Masters 1000 conquistato un anno fa.
Masters 1000 Shanghai, cambia il programma di Sinner: gli organizzatori gli concedono una deroga e un giorno in più di riposo prima del match con Altmaier