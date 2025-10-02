Sinner a shanghai per tornare numero uno e paolini in semifinale a pechino
jannik sinner si avvicina alla vetta del ranking atp dopo la vittoria a pechino. Con il recente successo ottenuto a Pechino, jannik sinner si prepara ad affrontare il torneo di Shanghai con l’obiettivo di risalire nella classifica mondiale. La vittoria in finale contro tien, conclusa con un doppio 6-2, ha rafforzato le sue condizioni fisiche dopo un lieve problema muscolare al gluteo durante la semifinale. La sua forma attuale lo colloca in una posizione favorevole per puntare alla prima posizione del ranking atp. le prospettive per la conquista della prima posizione nel ranking atp. l’assenza di alcaraz e le opportunità per sinner. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: sinner - shanghai
Sinner può tornare numero 1 vincendo a Shanghai e Vienna, ma Alcaraz... - Si riapre la corsa al primo posto, dopo la vittoria di Sinner a Pechino e la rinuncia dello spagnolo al Masters 1000 cinese. Secondo msn.com
Sinner può tornare numero uno dopo Shanghai? Ecco cosa serve a Jannik per colmare il distacco da Alcaraz, ma rischia di perdere 1000 punti - Jannik Sinner ha vinto agevolmente l'Atp 500 di Pechino, spazzando via tutti gli avversari che ha trovato sul suo cammino, partendo da Cilic ... msn.com scrive