Sinner a caccia del primo posto Ecco come può scavalcare Alcaraz

Dopo l’annuncio di Carlos Alcaraz di rinunciare al torneo di Shangai (“Sono alle prese con alcuni problemi fisici e insieme al mio staff abbiamo preso la decisione di rinunciare” ha detto lo spagnolo) per Jannik Sinner si spalancano le porte del possibile sorpasso. L’altoatesino entro la fine dell’anno può tornare ad essere il numero uno al mondo. Alcaraz rinunciando a giocare a Shangai perde duecento punti dei quarti di finale conquistati lo scorso anno e scende a 11340 mentre Jannik se dovesse confermare il successo del 2024 manterrebbe gli attuali 10950. I prossimi due tornei in programma sono a Vienna e Basilea, Alcaraz non risulta iscritto a nessuno dei due mentre Jannik giocherà in Austria dove ci sono in palio 500 punti. 🔗 Leggi su Panorama.it
