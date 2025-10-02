Sinistra Italiana con i lavoratori Celli Group | No a trasferimenti forzati serve un tavolo immediato

Pozzuoli – Occupazione della fabbrica di Via Campana dopo ferie forzate imposte: “Una decisione inaccettabile che colpisce lavoratori e territorio già in crisi”. Questa mattina i lavoratori e le lavoratrici della Celli Group di Pozzuoli hanno occupato la fabbrica di Via Campana dopo che il direttore ha invitato gli stessi a mettersi in ferie forzate e a lasciare i propri posti di lavoro fino all’incontro previsto in prefettura lunedì 6 ottobre. Quanto sta accadendo ai dipendenti della Celli Group di Pozzuoli è inaccettabile e rappresenta l’ennesima ingiustizia consumata sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici di questo territorio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it