Simone Collio su Jacobs | Credo vada avanti situazione da risolvere con l’allenatore Vedo bene Doualla ai Mondiali indoor

Simone Collio è stato il grande ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e visibile sul canale Youtube di OA Sport. L’ex velocista azzurro ha analizzato alcuni temi d’attualità legati ai recenti Campionati Mondiali di Tokyo, in cui gli sprinter italiani non hanno brillato. Sulla delusione di Jacobs, che non ha escluso addirittura l’ipotesi del ritiro: “ Io credo che le parole di Marcell in quel momento siano state un po’ a caldo, dettate dalla delusione e dall’amarezza di non aver raggiunto l’obiettivo che si era prefisso, principalmente anche perché Tokyo lo aveva incoronato come campione olimpico, quindi lui ci teneva particolarmente a esprimersi su quella pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

