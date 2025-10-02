SIGNORINI | BENE VENTURA AL GF GFVIP? PRONTO A CONDURLO MA SE NON SI FA PAZIENZA

Alfonso Signorini dopo sei anni quasi no stop a condurre Grande Fratello tra vip e nip e doppi appuntamenti settimanali, ha lasciato il testimone a Simona Ventura. Premiere stagionale che ha guardato, confida al Corriere della Sera. “Se non lo avessi fatto, avrei avuto qualche rotella fuori posto! Ero pieno di curiosità. Con Simona ci siamo sentiti anche quella mattina e le ho fatto i miei auguri”. Il direttore editoriale di Chi aggiunge che “a differenza di altri colleghi, che considerano il passaggio di conduzione un delitto di lesa maestà, io ne sono stato felice”, anche perché Simona “è una mia amica”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

