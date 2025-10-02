Signa nasce il 1° Trofeo Straw Hat Run – Corri col Cappello di Paglia

Signa (Firenze), 2 ottobre 2025 – Il GS Atletica Signa, con la collaborazione del Museo Civico della Paglia, è pronto a scrivere una nuova pagina di storia podistica: nasce il 1° Trofeo Straw Hat Run – Corri col Cappello di Paglia, gara competitiva sui 10 km e passeggiata ludico-motoria sui 4 km. Questa manifestazione rappresenta l’evoluzione della storica “Mezza della Paglia”, arrivata fino alla sua 37ª edizione. Un cambiamento sofferto ma necessario, accolto con entusiasmo dai podisti: già nella scorsa edizione, con oltre 500 arrivati, era emersa la forte richiesta di una gara veloce e altamente competitiva sulla distanza dei 10 km. 🔗 Leggi su Lanazione.it

