Signa nasce il 1° Trofeo Straw Hat Run – Corri col Cappello di Paglia
Signa (Firenze), 2 ottobre 2025 – Il GS Atletica Signa, con la collaborazione del Museo Civico della Paglia, è pronto a scrivere una nuova pagina di storia podistica: nasce il 1° Trofeo Straw Hat Run – Corri col Cappello di Paglia, gara competitiva sui 10 km e passeggiata ludico-motoria sui 4 km. Questa manifestazione rappresenta l’evoluzione della storica “Mezza della Paglia”, arrivata fino alla sua 37ª edizione. Un cambiamento sofferto ma necessario, accolto con entusiasmo dai podisti: già nella scorsa edizione, con oltre 500 arrivati, era emersa la forte richiesta di una gara veloce e altamente competitiva sulla distanza dei 10 km. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: signa - nasce
....In ricordo nell'anniversario della nascita, di Ivo BUZZEGOLI. Nato a Lastra a Signa il 29 settembre 1919, giocatore della #Fiorentina dal 1941 al 1943 e dal 1945 al 1946, vincitore in viola del Campionato Toscano di Guerra nel 1945. Un abbraccio forte ai f - facebook.com Vai su Facebook
Signa, nasce il 1° Trofeo Straw Hat Run – Corri col Cappello di Paglia - L’evento podistico è la naturale evoluzione della “Mezza della Paglia". Si legge su lanazione.it