Sicurezza telecamere Sessanta nuovi occhi

PONTEDERA Sessanta nuove telecamere in città e nelle frazioni di Pontedera. Ma anche la sostituzione delle apparecchiature obsolete, il potenziamento della sala di controllo della polizia locale e la predisposizione di supporti e connessioni. Il Comune di Pontedera ha approvato un piano pluriennale di sviluppo del sistema di videosorveglianza che comporta operazioni per un totale di 507.520 euro. Si passerà dalle attuali 127 cam alle nuove 190 telecamere. Ecco la mappa degli interventi zona per zona, dalle attuali a quante ne verranno installate di nuove. In centro da 41 a 45 (+4), Fuori del ponte da 27 a 35 (+8), alla Stazione da 27 a 35 (+3), alla BellariaGalimberti da 22 a 31 (+9), al ChiesinoVillaggi da 6 a 11 (+5), a La RottaPietroconti da 0 a 5 (+5), a Montecastello da 0 a 4 (+4), a La Borra da 1 a 5 (+4), a Santa Lucia da 0 a 4 (+4), a Gello da 0 a 2 (+2), nella zona industriale di Gello da 2 a 9 (+7), a Pardossi da 0 a 3 (+3), al Romito da 0 a 3 (+3), a TreggiaiaI Fabbri da 6 a 6. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza, telecamere. Sessanta nuovi occhi

