Sicurezza stradale oltre 8 mila multe tra i Paesi europei

Tv2000.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 8 mila multe, di cui 6mila per il superamento dei limiti di velocità e più mille patenti ritirate. È il dato fornito dalla rete di cooperazione tra le polizie stradali. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

In questa notizia si parla di: sicurezza - stradale

