Sicurezza stradale ad Anas Premio Mille e 118 Miglia del Soccorso

PARMA (ITALPRESS) – Anas ha ricevuto all’Università di Parma dal Rettore Paolo Martelli il “Premio Mille e 118 Miglia del Soccorso per l’eccellenza sulla sicurezza stradale” “per il contributo esemplare nella diffusione della cultura della sicurezza stradale, del rispetto del Codice della Strada e per il costante impegno nel rendere sempre più sicura l’infrastruttura stradale e autostradale in gestione con competenza e umanità”. Il premio è stato ritirato nell’ambito di una delle nove tappe dell’edizione 2025 di “Mille e 118 miglia del Soccorso”, un progetto on the road ideato da Cristian Manuel Perez, medico specializzato in anestesia e rianimazione, e organizzato dalla Fondazione Perez-Koskowska e da La Sorgente ONLUS. 🔗 Leggi su Ildenaro.it