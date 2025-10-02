San Giuliano Terme (PI), 2 ottobre 2025 – Il Consiglio comunale di San Giuliano Terme ha approvato la modifica al Documento Unico di Programmazione (DUP) 202520262027, consentendo all'amministrazione comunale di partecipare al bando ministeriale per l'assegnazione di contributi destinati a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. L'iniziativa, che si inserisce nel quadro dei finanziamenti statali previsti dalla legge 30 dicembre 2018 n.145, ha permesso al Comune di partecipare al bando per un valore complessivo di 5.000.000 euro, distribuiti nel triennio 2026-2028, per la possibile realizzazione di sei interventi strategici sul territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza: San Giuliano in corsa per fondi destinati a edifici e territorio