Sicurezza lavoro e infrastrutture | Panorama on the road arriva a Napoli
Panorama on the road riparte da Napoli per inaugurare il calendario 2025. Dopo l’esordio a Matera nel novembre 2024, il capoluogo campano diventa il nuovo crocevia del dibattito nazionale, punto di partenza di un viaggio che attraverserà l’Italia per raccontarne sfide, fragilità e prospettive di rilancio. La scelta non è casuale: Napoli è città-simbolo delle contraddizioni italiane, porta del Mediterraneo, laboratorio di cultura e innovazione, ma anche teatro di criticità che riflettono quelle dell’intero Paese. Parlare qui di infrastrutture significa mettere in discussione collegamenti reali e digitali, strade e fiducia. 🔗 Leggi su Panorama.it
Sicurezza sul lavoro | Non rispetta la scadenza delle visite mediche, multa di 3mila euro alla titolare di un'attività
Morti sul lavoro, la mappa del rischio coinvolge anche Taranto: “Zona arancione” e sicurezza ancora sotto la soglia minima
Sicurezza sul lavoro: Ordine ingegneri Milano, ‘più formazione, prevenzione e tecnologia’
La sicurezza sul lavoro torna al centro del dibattito politico e sociale. È attesa nei prossimi giorni, come annunciato dal ministro Calderone, l'emanazione di un decreto-legge che aggiornerà il Testo Unico sulla salute e sicurezza, promuovendo l'uso di strumen
Il Datore di Lavoro è garante della sicurezza: DVR, emergenze, DPI sorveglianza sanitaria dipendono dalle sue scelte. Una preparazione specifica consente di proteggere vite e ridurre responsabilità civili e penali. Con MODI SRL sei in mani esperte!
