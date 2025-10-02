Sicurezza lavoro e infrastrutture | Panorama on the road arriva a Napoli

Panorama on the road riparte da Napoli per inaugurare il calendario 2025. Dopo l’esordio a Matera nel novembre 2024, il capoluogo campano diventa il nuovo crocevia del dibattito nazionale, punto di partenza di un viaggio che attraverserà l’Italia per raccontarne sfide, fragilità e prospettive di rilancio. La scelta non è casuale: Napoli è città-simbolo delle contraddizioni italiane, porta del Mediterraneo, laboratorio di cultura e innovazione, ma anche teatro di criticità che riflettono quelle dell’intero Paese. Parlare qui di infrastrutture significa mettere in discussione collegamenti reali e digitali, strade e fiducia. 🔗 Leggi su Panorama.it

