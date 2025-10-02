Sicurezza intensificati i controlli intorno agli obbiettivi sensibili

Firenzetoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più passaggi delle forze dell’ordine davanti gli obbiettivi ritenuti sensibili. Nelle ultime settimane polizia, carabinieri e guardia di finanza stanno effettuando più passaggi davanti al consolato onorario di Israele, a Palazzo Vecchio, alla sinagoga e al consolato americano. Luoghi, gli ultimi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sicurezza - intensificati

Sicurezza stradale: intensificati i controlli a Mirandola, ritirate nove patenti in pochi giorni

Sicurezza stradale: intensificati i controlli a Salerno, 66 sanzioni e 37 sospensioni della patente

Sindaco di Canicattì minacciato di morte, comitato per l'ordine e la sicurezza: intensificati controlli e vigilanza

sicurezza intensificati controlli intornoConserve vegetali a rischio botulino: i Nas sequestrano 1.200 kg di alimenti nel Brindisino - Dopo l'incremento di casi in tutta Italia, i vasetti non presentavano etichette e tracciabilità. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

sicurezza intensificati controlli intornoIntensificati i controlli per prevenire ingressi non autorizzati in Ztl - Il Comune di Siena informa i cittadini che da alcuni giorni sono stati attivati controlli a cura del personale della Polizia Locale per monitorare ... Si legge su ilcittadinoonline.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Intensificati Controlli Intorno