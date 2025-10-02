Sicurezza intensificati i controlli intorno agli obbiettivi sensibili

Più passaggi delle forze dell’ordine davanti gli obbiettivi ritenuti sensibili. Nelle ultime settimane polizia, carabinieri e guardia di finanza stanno effettuando più passaggi davanti al consolato onorario di Israele, a Palazzo Vecchio, alla sinagoga e al consolato americano. Luoghi, gli ultimi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it