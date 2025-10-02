Sicurezza aziendale | sensori in crescita ma l’anello debole resta l’uomo
Effrazione, sabotaggio e vulnerabilità digitali agitano lo scenario industriale: la sicurezza fisica, dopo anni di sottovalutazione, torna al centro delle strategie aziendali. Gli investimenti crescono, ma emerge con forza che l’anello più fragile non è la tecnologia, bensì la persona chiamata a gestirla, filtrarla e reagire tempo zero alle minacce. Numeri che impongono scelte Secondo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: sicurezza - aziendale
Carbon Line Fano: nuovo accordo aziendale e attenzione alla sicurezza sul lavoro
Work Secure: soluzioni concrete per la sicurezza aziendale moderna
Il futuro dell’AI e della sicurezza aziendale oggi protagonista a Milano!!! Di scena alla FACTORY NoLo l'evento dal titolo “L’AI non è (ancora) la nostra migliore amica”, organizzato da @AGM SOLUTIONS con partner #Bludis e @SMARTFENSE. Un vivace - facebook.com Vai su Facebook
L’AI generativa tra crescita e sfide di sicurezza - Le applicazioni di GenAI amplificano un vettore crescente di perdita di informazioni, poiché un utilizzo non consentito o disattento può portare a fughe di proprietà intellettuale, problemi di conform ... Segnala impresacity.it
Sensori IoT, mercato da 98 miliardi entro il 2034: spinta da industria 4.0 e smart city - Sensori IoT, mercato in forte espansione: entro il 2034 raggiungerà i 98,2 miliardi di dollari. Riporta corrierecomunicazioni.it