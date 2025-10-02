Sicilia Express Ficarra e Picone tornano su Netflix con una serie natalizia | uscita il 5 dicembre 2025

Atomheartmagazine.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Incastrati, Ficarra e Picone tornano alla serialità Netflix con Sicilia Express, una commedia natalizia in cinque episodi che arriverà sulla piattaforma il 5 dicembre 2025. Diretta e scritta dagli stessi comici insieme a Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini per Tramp Limited, la serie riprende l’immaginario festivo che ha consacrato al cinema Il Primo Natale. Indice. Sicilia Express Ficarra e Picone tornano su Netflix: la trama. Episodi, creatori e tono. Cast: comici e volti siciliani. Sicilia Express con Ficarra e Picone nel catalogo Netflix: il titolo natalizio 2025. Cosa aspettarsi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

sicilia express ficarra e picone tornano su netflix con una serie natalizia uscita il 5 dicembre 2025

© Atomheartmagazine.com - Sicilia Express, Ficarra e Picone tornano su Netflix con una serie natalizia: uscita il 5 dicembre 2025

In questa notizia si parla di: sicilia - express

Torna il Sicilia Express: treno speciale per i siciliani che rientrano per l'estate, da oggi biglietti in vendita

Torna il ‘Sicilia Express’: il treno speciale che riporta i siciliani a casa per l’estate

Torna il Sicilia Express, treno speciale per i siciliani che rientrano in estate, biglietti già in vendita

sicilia express ficarra piconeFicarra e Picone, su Netflix la nuova serie comedy “Sicilia Express” - Con "Sicilia Express", Ficarra & Picone tornano su Netflix per una nuova serie comedy che arriverà a dicembre sulla piattaforma. msn.com scrive

sicilia express ficarra piconeArriva Sicilia Express, la serie Netflix di Ficarra e Picone girata a Noto e Avola - Ficarra e Picone tornano con Sicilia Express, la nuova serie Netflix che esplora la vita di due infermieri siciliani. Scrive siracusanews.it

Cerca Video su questo argomento: Sicilia Express Ficarra Picone