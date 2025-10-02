Sicilia Express Ficarra e Picone tornano su Netflix con una serie natalizia | uscita il 5 dicembre 2025
Dopo Incastrati, Ficarra e Picone tornano alla serialità Netflix con Sicilia Express, una commedia natalizia in cinque episodi che arriverà sulla piattaforma il 5 dicembre 2025. Diretta e scritta dagli stessi comici insieme a Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini per Tramp Limited, la serie riprende l’immaginario festivo che ha consacrato al cinema Il Primo Natale. Indice. Sicilia Express Ficarra e Picone tornano su Netflix: la trama. Episodi, creatori e tono. Cast: comici e volti siciliani. Sicilia Express con Ficarra e Picone nel catalogo Netflix: il titolo natalizio 2025. Cosa aspettarsi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
