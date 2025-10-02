Il panorama delle produzioni televisive italiane si arricchisce di una nuova serie originale, pronta a conquistare il pubblico durante le festività natalizie. Dopo due anni dall’ultima stagione di Incastrati, i comici e attori Ficarra e Picone tornano in scena con un progetto che combina humor, magia e tradizione siciliana, offrendo una narrazione coinvolgente e ricca di elementi sorprendenti. presentazione della nuova serie: Sicilia Express. una produzione originale per Netflix. Sicilia Express rappresenta il nuovo impegno del duo comico nel mondo della serialità digitale. Si tratta di una mini-serie composta da cinque episodi, scritti e diretti dagli stessi Ficarra e Picone in collaborazione con Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sicilia express con ficarra e picone: un viaggio tra comicità e bellezze siciliane